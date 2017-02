Gara dura a Bogotà: Sergio Henao è il nuovo campione colombiano

1 Minuti per leggerlo

Si è chiusa con una gara dura e spettacolare la rassegna dei Campionati Colombiani su strada di Bogotà: nella prova dedicata alla categoria uomini élite ad uscire vincitore, per la prima volta in carriera, è stato il 29enne Sergio Luis Henao, arrivato da solo al traguardo; la maglia con la bandiera colombiana tornerà quindi ad essere protagonista in tutte le gare più prestigiose del calendario internazionale grazie ad un vincitore di primissimo piano.

Nonostante una foratura prima e una caduta (è arrivato con la maglia del Team Sky strappata su una spalla) poi, Sergio Luis Henao è riuscito a staccare tutti gli avversari e ad arrivare solitario al traguardo. Il primo gruppetto di inseguitori ha pagato 49″ ed è stato regolato in volata da Jarlinson Pantano davanti al sorprendente 22enne Oscar Quiroz ed a Darwin Atapuma. Quinto a 56″ è arrivato Cayetano Sarmiento, sesto a 1’51” Dayer Quintana, tutti gli altri sono arrivati staccati dai quattro minuti in su.