In Malesia ancora Ryan Gibbons: battuto Jakub Mareczko

Vince in volata e si difende molto bene in salita: il 22enne sudafricano Ryan Gibbons è senza dubbio il nome nuovo lanciato da questa edizione del Tour de Langkawi in Malesia. Il corridore del Team Dimension Data oggi ha vinto la quinta tappa sul traguardo di Kuala Kubu Bharu caratterizzato da una leggera pendenza all’insù che può averlo favorito: per lui si tratta della prima vittoria da professionista.

Al secondo posto alle spalle di Gibbons si è piazzato Jakub Mareczko mentre Marco Benfatto aveva tagliato il traguardo in terza posizione ma è stato declassato dalla giuria per volata irregolare: sul podio di giornata ci è andato quindi Travis McCabe. Piazzamenti tra i primi dieci anche per Riccardo Stacchiotti (quarto), Marco Maronese (settimo) ed Enrico Barbin (decimo), mentre Fausto Masnada si è messo in evidenza con una lunga fuga solitaria. Grazie a questo successo, e ad alcuni abbuoni conquistati ai traguardi intermedi, Ryan Gibbons ha aumentato il proprio vantaggio in classifica generale: l’australiano Cameron Bayly è adesso a 23″, Alberto Cecchin è terzo staccato di 27″.