Leonardo Bonifazio vince di nuovo. Successi anche per Damiano Cima e Federico Burchio

Dopo l’apertura di ieri, la stagione dei dilettanti italiani è proseguita oggi con altre tre gare. Scatenato il ligure Leonardo Bonifazio che dopo aver vinto ieri la Coppa San Geo, oggi si è ripetuto al GP De Nardi: stavolta il successo non è arrivato per distacco, ma con una volata di un gruppo molto frastagliato. Alle spalle dell’uomo della Colpack il podio è stato completato da Daniele Cazzola e da Michael Bresciani, a seguire Leonardo Basso e Andrea Toniatti.

In Toscana al GP La Torre festeggia la Hopplà-Petroli Firenze con Federico Burchio, già brillante ma già dal podio ieri alla Firenze-Empoli. Sullo strappo finale prima del traguardo Burchio si è fatto trovare pronto e poi ha battuto in volata gli altri 5 corridori che con lui avevano preso un piccolo margine sul gruppo: secondo posto per Daniel Savini, terzo Federico Sartor. Fuga a segno invece alla Coppa San Bernardino ed alla fine sono stati una decina di corridori a sprintare per il successo: il più veloce è stato Damiano Cima (Viris Maserati) su Gianmarco Begnoni e Ahmed Galdoune.