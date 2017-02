Volta ao Alentejo, si chiude nel segno di Molano. Corsa a Barbero su Nocentini

Un’altra vittoria per il colombiano Sebastián Molano alla Volta ao Alentejo: il corridore della Manzana Postobón si è imposto in volata nella quinta e ultima tappa della corsa portoghese, la Ferreira do Alentejo-Évora di 168 km, e ha battuto nell’ordine Christopher Lawless (Axeon Hagens Bermans), Dylan Page (Caja Rural-RGA), Jhonnathan Navaez (Axeon), Carlos Barbero (Movistar) e Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira).

In classifica sorride quindi Carlos Barbero, che vince la corsa con 16″ su Nocentini, 25″ su Jasper De Laat (Metec-TKH), 28″ su Krister Hagen (Team Coop) e 29″ su Edward Dunbar (Axeon). Lo spagnolo aveva già vinto la corsa nel 2014.

La tappa di oggi è stata caratterizzata da una fuga a 5 composta da Andreas Vangstad (Team Sparebanken), Julen Irizar (Euskadi), Adam De Vos (Rally Cycling), Bas Tietema (An Post Chain) e Marcin Mrozek (CCC Sprandi): partiti al km 5, gli attaccanti hanno avuto un vantaggio massimo di 3’05” (al km 19) e sono stati ripresi al km 144, subito prima del traguardo volante di Arraiolos vinto da Nocentini su Barbero. 1″ di abbuono guadagnato dall’italiano, ma non sufficiente per mettere in discussione la leadership del corridore della Movistar.