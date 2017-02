La prima della Bardiani: Enrico Barbin vince in Malesia; 7 italiani nei primi 8

L’ordine d’arrivo della sesta tappa del Tour de Langkawi è un trionfo di bandierine italiane, ben sette nelle prime otto posizione: a tagliare per primo il traguardo di Muar è stato Enrico Barbin che ha regalato alla Bardiani-CSF il primo successo del 2017. Ma non solo, per il corridore classe 1990 (compirà 27 anni tra pochi giorni) nativo di Treviglio questa la prima vittoria da professionista: nelle quattro stagioni precedenti tutte in maglia Bardiani, Barbin aveva colto un quarto posto al Roma Maxima 2013 come miglior risultato.

In mezzo a tanti corridori italiani, la seconda posizione di tappa è andata all’australiano Anthony Giacoppo, il cui cognome però mostra chiare origini familiari dallo stivale. Uno dietro all’altro troviamo poi Filippo Pozzato terzo, Andrea Palini quarto, Marco Maronese quinto, Marco Benfatto sesto, Riccardo Stacchiotti settimo e Paolo Simion ottavo. In classifica generale cambia poco: Ryan Gibbons (Dimension Data) guida sempre davanti a Cameron Bayly e Alberto Cecchin, con la vittoria di oggi Barbin sale all’11° posto.