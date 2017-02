Per la seconda volta in carriera Dmitriy Gruzdev si laurea campione asiatico a crono

Nella terza giornata dei Campionati Asiatici, quella che ha messo fine alle prove contro il tempo, sorride il Kazakistan. Nella cronometro della categoria uomini élite, infatti, è arrivato il secondo titolo in carriera per Dmitriy Gruzdev, già primo nel 2014: il quasi 31enne corridore dell’Astana ha sbaragliato la concorrenza coprendo 38.4 chilometri in 49’21” e rifilando più di un minuto a tutti i rivali. Secondo a 1’10” è arrivato lo specialista sudcoreano Hyeong Min Choe alla quarta medaglia consecutiva in questa prova (2 argenti e 2 bronzi), terzo posto a 1’17” per King Lok Cheung; da segnalare anche la quarta posizione a soli 10″ dal podio del 42enne kirghiso Eugen Wacker, quattro volte campione asiatico a cronometro.

Le altre due prove in programma nella giornata odierna al Bahrain International Circuit erano quelle dedicate alle categorie Under23 maschile e femminile. Tra gli uomini vittoria del Giappone con Rei Onodera sul cinese Zhang Zheng e sul kazako Yuriy Natarov: gara molto equilibrata con sette corridori racchiusi in appena 30″. Nella prova femminile successo della 20enne Yekaterina Yuraitis con 17″ di vantaggio su Yao Pang (Hong Kong) e 49″ sulla padrona di casa Razan Soboh.