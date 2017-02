Giro d’Italia 2017

Ecco allora il colpaccio di RCS Sport: Nairo Quintana, un Giro (2014) e una Vuelta (2016) in carniere oltre a tre podi al Tour de France, verrà a sfidare tutti sulle montagne italiane, con la prospettiva di tentare la doppietta leggendaria con la Grande Boucle. Troverà pane per i suoi denti: Thibaut Pinot è un altro fortissimo scalatore che ha già dichiarato il proprio amore per la corsa rosa, poi c’è quello Steven Kruijswijk che ha fatto sognare e infine disperare i suoi tifosi lo scorso anno. Non sarà l’unico olandese a correre per la classifica: Bauke Mollema, Wilco Kelderman e Tom Dumoulin saranno anche loro della partita.

E che dire di Mikel Landa? Se imbrocca le tre settimane giuste può battere chiunque. Al suo fianco avrà pure Geraint Thomas che ha intenzione di curare anche lui la classifica. E poi ancora, in ordine sparso: Domenico Pozzovivo, Leopold König, Ilnur Zakarin, Tejay Van Garderen, Davide Formolo, Bob Jungels, e chissà che non si aggiunga qualche altro pezzo da novanta strada facendo.

Quanto a velocisti e uomini da classiche, ci sarebbe da riempire un’altra scheda. Citiamo al volo André Greipel, Elia Viviani, Rui Costa, Fernando Gaviria, Diego Rosa, Sacha Modolo, Jasper Stuyven, Giacomo Nizzolo, Caleb Ewan, Moreno Moser, Jakub Mareczko, Ramunas Navardauskas…

Il percorso, da subito esigente e a tratti durissimo, avrà insomma un parterre all’altezza (e, ripetiamo, lo è sin d’ora pur essendo l’elenco largamente incompleto). Gli appassionati possono già pregustare tre settimane rosa che si annunciano indimenticabili!