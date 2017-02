Hong Kong sorride, Qianyu Yang è la nuova campionessa d’Asia

1 Minuti per leggerlo

Al Bahrain International Circuit sono iniziate oggi le gare su strada dei Campionati Asiatici: la gara più prestigiosa di oggi era quella dedicata alla categoria donne élite dove a trionfare è stata Qianyu Yang, 23enne di Hong Kong che si era già piazzata quarta nella cronometro. La fuga decisiva è nata nel corso del quarto dei sette giri da 12.8 chilometri in programma: inizialmente composto da otto atlete, il gruppo di testa di è ridotto a sole quattro unità a circa 15 chilometri dall’arrivo.

Le battistrada si sono giocate il successo in volata e Qianyu Yang è risultata essere la più veloce: la sudcoreana campionessa uscente Ahreum Na ha tagliato la linea d’arrivo in seconda posizione, terzo posto per la giapponese Miho Yoshikawa mentre la kazaka Makhabbat Umutzhanova si è rialzata negli ultimi metri venendo classificata quarta a 3″ di distacco. Nell’ultimo giro a nulla è valsa la forte rimonta della giapponese Yumi Kajihara che è finita quarta a 38″.