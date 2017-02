Jakub Mareczko mette la seconda in Malesia, domani la tappa conclusiva

Il Tour de Langkawi in Malesia si avvia verso la conclusione e oggi nella settima e penultima tappa è arrivato il terzo successo italiano: la firma è quella di Jakub Mareczko, al secondo centro personale in questa edizione della corsa asiatica. Lo strappo di Bukit Miku a 8 chilometri dall’arrivo di Rembau e la pioggia battente non hanno creato grossa selezione in gruppo ed i velocisti sono arrivati quasi tutti davanti a giocarsi l’ennesimo successo di tappa: il 22enne della Wilier Triestina-Selle Italia è stato nettamente il più forte oggi ed oltre al successo parziale ha conquistato anche la vetta della classifica a punti.

In seconda posizione si è piazzato lo statunitense Travis McCabe che quest’anno sta mettendo in mostra ottime qualità anche fuori dai confini nazionali. A seguire troviamo come sempre tanta Italia nelle prime 10 posizioni dell’ordine d’arrivo: il podio di giornata è stato completato da Andrea Palini poi dal 7° al 10° posto si sono piazzati nell’ordine Enrico Barbin, Paolo Simion, Riccardo Stacchiotti ed Alberto Cecchin. Ad una sola tappa dal termine la classifica generale è rimasta invariata ed il sudafricano Ryan Gibbons (Dimension Data) sembra ormai aver quasi ipotecato il successo finale: di 24″ di vantaggio su Bayly ed i 28″ su Cecchin garantiscono un piccolo margine di sicurezza in vista della tappa di domani.