Le Samyn 2017

In tale prova, da sempre indigesta agli atleti italiani (e così sarà anche nel 2017, dato che nessun azzurro sarà in corsa), non sono da escludere colpi di mano, come quello messo in campo un anno fa da Niki Terpstra. L’olandese della Quick Step Floors non ci sarà e lascerà che la guida nel team venga suddivisa fra Laurens De Plus e Dries Devenyns. Più competitiva la Lotto Soudal che ha in Kris Boeckmans, Jens Debusschere (seppur a mezzo servizio) e Tosh Van Sande tre preziose pedine. La rimanente compagine World Tour presente, ossia il Team Lotto NL-Jumbo, si affida a Gijs Van Hoecke.

Otto le squadre Professional: meritano una citazione Dimitri Claeys, Kenneth Vanbilsen e Michael Van Staeyen per la Cofidis, Solutions Crédits, Boris Vallée per la Fortuneo-Vital Concept, Pim Ligthart per la Roompot-Nederlandse Loterij, Gaëtan Bille, Timothy Dupont e Aidis Kruopis per la Veranda’s Willems-Crelan, Preben Van Hecke per la Sport Vlaanderen-Baloise, Frederik Backaert, Jérôme Baugnies e Pieter Vanspeybrouck per la Wanty-Groupe Gobert e Kévyn Ista, Roy Jans e Maxime Vantomme per la WB Veranclassic Aqua Protect. Nelle nove formazioni Continental occhi puntati su Brecht Dhaene (Pauwels Sauzen-Vastgoedservice), Damien Gaudin (Armée de Terre), Rob Ruijgh (Tarteletto-Isorex) e Joeri Stallaert (Cibel-Cebon).