L’UCI sospende la Continental iraniana Pishgaman Cycling Team

La Commissione Disciplinare dell’Unione Ciclistica Internazionale ha comunicato di aver deciso di sospendere dalla partecipazione ad ogni tipo di gara internazionale per 30 giorni la formazione Continental iraniana Pishgaman Cycling Team dopo che due corridori della squadra sono stati fermati per doping nell’arco di 12 mesi, prima Naser Rezavi e poi Rahim Emami. La sospensione della squadra andrà dal 6 marzo al 6 aprile 2017: in quest’arco di tempo in Asia si disputeranno il Tour de Taiwan, il Tour de Tochigi in Giappone e il Tour of Thailand.