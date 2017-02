Team LottoNL-Jumbo, un contratto da stagista al miglior giovane della Topcompetitie

Il Team LottoNL-Jumbo ha annunciato una partnership con la Topcompetitie, una challenge olandese che racchiude otto gare minori internazionali e non di cui tre pianeggianti, tre vallonate e due prove a cronometro: la formazione olandese offrirà un contratto da stagista al corridore Under23 che si troverà in testa alla classifica della Topcompetitie al 9 luglio, ossia dopo 7 delle 8 gare in calendario (l’ultima sarà il 17 settembre).

«Questo accordo con Topcompetitie – spiega il team manager Richard Plugge – si sposta con la nostra filosofia di sviluppare talenti. Vogliamo vincere ai massimi livelli, ma vogliamo anche incoraggiare la crescita dei ciclisti. Sarebbe bello avere una nostra formazione Continental di sviluppo, ma per adesso il contratto da stagista è una buona iniziativa per la Topcompetitie, per il corridore e anche per il Team LottoNL-Jumbo».