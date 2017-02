Tour de France 2018: si partirà dal Passage du Gois, cronosquadre al terzo giorno

1 Minuti per leggerlo

All’annuncio della partenza del Tour de France 2018 dalla regione della Vandea, oggi ha fatto seguito una conferenza stampa in cui sono stati svelati tutti i dettagli della Grand Départ. Il via ufficiale della prima tappa verrà dato da Noirmoutier-En-L’Ïle e la carovana affronterà subito il mitico Passage du Gois: la frazione, dedicata ai velocisti, si concluderà a Fontenay-le-Comte per un totale di 195 chilometri, molti dei quali lungo la corsa.

Il Tour de France proseguirà poi con la seconda tappa da La Roche-Sur-Yon a Mouilleron-St-Germain di 185 chilometri, mentre al terzo giorno di corsa è previsto il primo importante scontro per la classifica generale: in programma ci sarà infatti una cronometro a squadre di 35 chilometri con partenza e arrivo a Cholet. La quarta tappa partirà ancora dalla Vandea da La Baule: ancora ignota la destinazione finale del gruppo che uscirà per la prima volta dalla regione.