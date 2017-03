Finale al fotofinish, Hayato Okamoto è campione d’Asia Under23

Prosegue in Bahrain la rassegna dei Campionati Asiatici su Strada e oggi a decidere la gara in linea della categoria uomini Under23 è stato il fotofinish: dopo un bellissimo testa a testa nella volata finale, infatti, solo pochi millimetri hanno superato il giapponese Hayato Okamoto dal kazako Yevgeniy Gidich, con quest’ultimo che aveva lasciato in anticipo il Tour de Langkawi dove era ben messo in classifica generale proprio per puntare a questa gara.

Nella giornata di oggi hanno corso anche le ragazze della categoria Juniores dove è andata in porto una fuga di otto atlete: la medaglia d’oro è andata alla cinese Yue Chang davanti Misuzu Shimoyama (Giappone) e Chaniporn Batriya (Thailandia). Domani i Campionati Asiatici termineranno con le gare su strada uomini élite e donne under23,