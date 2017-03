Polemica con l’UCI sul calendario donne, la Route de France 2017 non si farà

Brutte notizie per il mondo del ciclismo femminile che, dopo aver già perso il Ladies Tour of Qatar e la Philadelphia Cycling Team, deve fare i conti con un’altra importante corsa del calendario internazionale che non verrà disputata nella stagione 2017: si tratta della Route de France, la massima gara a tappe sul suolo francese la cui edizione numero 11 era prevista dal 5 al 13 agosto prossimi.

La scorsa estate l’organizzazione aveva presentato domanda all’UCI per entrare a far parte del Women’s World Tour, domanda che è stata rigettata essendo pervenuta in ritardo. A quel punto gli organizzatori hanno cercando un confronto con Aigle per studiare un calendario migliore per la Route de France, vista anche la contemporaneità con il Campionati Europei e del prove svedesi di Vargarda: nessun incontro è stato proposto e quindi gli organizzatori hanno deciso loro malgrado di annullare l’edizione 2017 della corsa con la promessa di tornare nel 2018 se si riuscirà a trovare la collocazione ideale nel calendario.