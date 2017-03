Sheyla Gutiérrez si aggiudica il Le Samyn des Dames

1 Minuti per leggerlo

Domenica era stata protagonista di una gara eccellente all’Omloop van het Hageland, ma oggi la spagnola Sheyla Gutiérrez ha fatto anche meglio riuscendo ad aggiudicarsi la terza gara belga di questo inizio di stagione, il Le Samyn des Dames. L’azione decisiva della corsa è partita a poco più di 50 chilometri dall’arrivo sul pavé di Rue de Belle Vue ed assieme alla 23enne della Cylance Pro Cycling si sono mosse all’attacco anche Amy Pieters (Boels), Romy Kasper (Alé), Tiffany Cromwell (Canyon) e Jessy Druyts (Sport Vlaanderen): il vantaggio delle cinque battistrada è salito rapidamente oltre al minuto e negli ultimi 15 chilometri ha sfiorato anche i tre minuti.

Nel finale Sheyla Gutiérrez ha giocato bene le proprie carte ed è andata a conquistare la seconda vittoria internazionale in carriera: resta ancora a secco la Boels-Dolmans che ha piazzato Amy Pieters in seconda posizione. L’australiana Tiffany Cromwell ha completato il podio, quarto e quinto posto rispettivamente per Romy Kasper e Jessy Druyts.