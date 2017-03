Tour de Langkawi a Ryan Gibbons, Travis McCabe vince l’ultima tappa

2 Minuti per leggerlo

Per la quarta volta nella storia, la seconda consecutiva, è un corridore sudafricano ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del Tour de Langkawi: il 22enne Ryan Gibbons ha portato brillantemente a termine il suo lavoro dopo aver conquistato la maglia di leader al termine della seconda tappa senza lasciarla più fino alla fine. Oltre al successo in classifica generale e nella quinta tappa, il portacolori del Team Dimension Data ha conquistato anche la classifica a punti a testimonianza della grande regolarità in tutte e otto le frazioni.

Al secondo posto, staccato di ben 33″, si è piazzato l’australiano Cameron Bayly ma sul podio è salito anche l’italiano Alberto Cecchin della Wilier-Selle Italia che ha chiuso terzo a 35″. Per quanto riguarda le altre formazioni italiane, l’Androni ha piazzato Egan Bernal al 7° posto, il miglior Bardiani è stato Enrico Barbin undicesimo davanti a Hideto Nakane della Nippo.

L’ultima tappa con arrivo a Putrajaya era caratterizzata da due salite nei primi 25 chilometri che hanno spezzato il gruppo e tagliato fuori dalla lotta alcuni velocisti puri. Davanti è rimasto un gruppo di un quarantina di corridori che si è giocato tutto allo sprint: il successo è andato allo statunitense Travis McCabe (Unitedhealthcare) al secondo successo personale in Malesia, il terzo stagionale, davanti ad Anthony Giacoppo; terzo e miglior italiano Riccardo Stacchiotti della Nippo-Vini Fantini. Piazzamenti in top10 anche per Palini, Maronese, Barbin e Pozzato, nell’ordine dal sesto al nono posto.