I velocisti azzurri del futuro in ritiro a Riccione sotto lo sguardo di Petacchi

Dal 5 all’8 marzo alcuni fra i più promettenti sprinter italiani delle categorie under 23 e juniores parteciperanno ad uno stage (con in programma sia allenamenti in sella che lezioni in aula) condotto dai commissari tecnici Marino Amadori e Rino De Candido, i quali potranno contare sull’apporto di uno che di velocisti se ne intende, ovvero sia Alessandro Petacchi.

Gli atleti convocati sono, per la categoria under 23, Gianmarco Begnoni (General Store Bottoli Zardini), Alessandro Bresciani (Delio Gallina Colosio Eurofeed), Alessio Brugna (Delio Gallina Colosio Eurofeed), Alberto Dainese (General Store Bottoli Zardini), Giovanni Lonardi (General Store Bottoli Zardini), Moreno Marchetti (Zalf Euromobil Désirée Fior), Stefano Moro (Gavardo Bi&Esse Carrera Tecmor) e Edoardo Sali (Hopplà Petroli Firenze).

Per la categoria juniores saranno presenti Luigi Acampora (Vini Fantini-Nippo-Free Bike), Davide Ferrari (CC Cremonese 1891 Gruppo Arvedi), Marco Frigo (Danieli 1914 Cycling Team Bassano), Michele Gazzoli (Aspiratori Otelli), Samuele Manfredi (Mami’s Caffè Romagnano), Giulio Masotto (Cipollini Assali Stefen), Michael Minali (Cipollini Assali Stefen) e Filippo Simeoni (San Vendemiano Cycling Team).