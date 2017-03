Sanghong Park è il nuovo campione asiatico in linea

Nella prova disputata sul circuito di Sakhir, in Bahrein, si è assegnato il titolo di campione asiatico in linea: nello sprint al termine dei 153.6 km ha prevalso il sudcoreano Sanghong Park. Il ventisettenne ha preceduto quattro atleti del World Tour come l’emiratino Yousef Mirza, il kazako Zhandos Bizhigitov e il giapponese Fumiyuki Beppu. Quinto l’atleta di Hong Kong Burr Ho, quindi altri due elementi del circuito maggiore come il cinese Meiyin Wang e il giapponese Yukiya Arashiro.

Volata anche nella prova femminile under 23: dopo 76.8 km a vincere è stata la taiwanese Chiayun Li che ha battuto la rappresentante di Hong Kong Yao Pang, la kazaka Rinata Akhmetcha, l’indonesiana Firotika Marenda, la tailandese Phetdarin Somrat e la vietnamita Thi Thu Mai Nguyen.