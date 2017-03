Le Wild Card per l’Amstel Gold Race: c’è anche la Bardiani-CSF

1 Minuti per leggerlo

Anche quest’anno la Bardiani-CSF sarà al via dell’Amstel Gold Race: dopo il podio conquistato l’anno scorso da Sonny Colbrelli, la formazione italiana diretta da Bruno e Roberto Reverberi ha ricevuto nuovamente un invito per partecipare alla prestigiosa classica olandese. Le altre squadre che hanno ricevuto una Wild Card in questo secondo giro di annunci sono la francese Direct Energie e la polacca CCC Sprandi: queste vanno ad aggiungersi a Roompot, Sport Vlaanderen-Baloise e Wanty-Groupe Gobert che erano già sicure del posto da più di un mese.