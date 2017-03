Strade Bianche, stamattina l’intitolazione di un tratto di sterrato a Cancellara

Questa mattina si è tenuta la cerimonia di dedica del tratto di Strada Bianca Monte Sante Marie, situato nel comune di Asciano, a Fabian Cancellara. Il campione svizzero, vincitore in tre occasioni della Strade Bianche, ha posato la pietra miliare che indicherà per sempre quel settore con il suo nome.

L’elvetico ha dichiarato: «Per me è un grande onore ed un grande piacere ricevere questo riconoscimento perché questa è una corsa importantissima che, come abbiamo visto, si è sviluppata a livello mondiale negli ultimi anni. Averla vinta tre volte è un vanto e spero che questo rimarrà nella storia di questa bellissima manifestazione. Per domani vedo favoriti Sagan e Van Avermaet, che hanno già dimostrato in Belgio di andare fortissimo, ma non escluderei anche Stybar e Felline, che ho visto andare forte nelle ultime corse».

Qui sotto il video della breve cerimonia