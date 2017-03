Gp Industria & Artigianato Larciano 2017

Una corsa, nata sulle ceneri del prestigioso Circuito di Larciano, che arriva dunque all’agognata 4oesima edizione, con un albo d’oro che la rende una delle corse italiane più importanti in vita: Moser, Saronni e Baronchelli vinsero subito nelle prime edizioni, poi l’apice negli anni ’90, con la tripletta di Gianni Faresin e le vittorie di Casagrande, Bartoli, Di Luca e Rebellin, per poi proseguire nei 2000 con la doppietta di Cunego e la vittoria di Nibali.

La peculiarità della corsa pistoiese è l’ascesa al San Baronto, su un versante che si protrae in maniera irregolare per 10 km: quindi non una vera e propria salita, ma più una serie di strappi, ai quali segue una picchiata verso il traguardo. L’ascesa verrà dunque ripetuta 4 volte, l’ultima con scollinamento a 6 km e la fine della discesa a soli 2 dal traguardo: per chi vorrà vincere potrebbe servire fare la differenza anche in discesa.

La startlist abbonderà di bei nomi, soprattutto grazie alla presenza di 7 squadre WT che fanno l’accoppiata con le Strade Bianche: l’ultimo ad agganciarsi è il più prestigioso, Nairo Quintana, annunciato a sorpresa venerdì dalla Movistar: potrà ingaggiare con Vincenzo Nibali un insolito duello su una corsa in linea. Oltre allo Squalo forte la fidelizzazione dei recenti vincitori, visto che saranno presenti 4 degli ultimi 5.

Ci sarà dunque col numero 1 Simon Clarke, anche se la Cannondale-Drapac potrebbe puntare più su Rigoberto Urán e Alberto Bettiol. A sorpresa (iscrizione dell’ultim’ora) ci sarà anche Sep Vanmarcke. Poi la Orica-Scott, con Adam Yates che fu splendido nel 2014; il Team Katusha-Alpecin di Ángel Vicioso (2011) e ovviamente la Wilier Triestina con Filippo Pozzato (2012). Potrebbe essere la volta buona di Giovanni Visconti, che con la Toscana è particolarmente legato e per questa corsa potrebbe essere co-capitano del team Bahrain con Nibali; ma attenzione anche a Carlos Barbero per il Movistar Team (c’è anche Carlos Betancur), Valerio Conti per la UAE Team Emirates, Sergey Firsanov per la Gazprom-RusVelo e Francesco Gavazzi per la Androni Giocattoli, in formissima nelle prime gare stagionali, accompagnato dal giovane Egan Bernal e dal ritrovato Mattia Cattaneo.

Ci sarà anche una giovane nazionale italiana, capitanata da Eros Capecchi come unico professionista (presente tra gli altri Giovanni Carboni). Infine, si segnala l’esordio con una nuova squadra per due corridori rimasti a spasso questo inverno: Francesco Manuel Bongiorno, particolarmente motivato a far bene con la Sangemini-Mg-Kvis, e Nicola Toffali, che ha trovato spazio nella Continental tedesca 0711 Cycling.