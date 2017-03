Kwiatkowski torna a vincere la Strade Bianche in solitudine

Un attacco in un tratto asfaltato, a 15 km dalla fine, ha deciso l’edizione 2017 della Strade Bianche a favore di un ritrovato Michal Kwiatkowski, vincitore già nel 2014: ma è solo un frammento di una fenomenale edizione della corsa toscana, per una volta affrontata in una giornata bagnata.

La corsa si è già animata nei lunghi tratti di sterrato a metà gara, fatale a molti tra cui il favorito numero 1, Peter Sagan, oggi in giornata no. I protagonisti della storia recente della corsa (Greg Van Avermaet, Stybar, lo stesso Kwiatkowski) e altre piacevoli novità (Benoot, Wellens, Tom Dumoulin), si sono dati battaglia senza soluzione di continuità tra dentelli e sterrati, riprendendo la fuga del mattina che comprendeva tra gli altri un insolito Thibaut Pinot.

La lotta prende una certa piega con gli ultimi 3 sterrati: Zdenek Stybar attacca deciso sul breve tratto di Montaperti, portando con sé Wellens, Van Avermaet e Kwiatkowski, con Tom Dumoulin che riesce a rientrare faticosamente dopo Colle Pinzuto. Ma la rasioata dell’ex-campione del mondo annichilisce tutti, portandolo a Piazza del Campo con 15″ su Greg Van Avermaet, 17″ su Stybar e 23″ su Wellens: lontani gli altri, con distacchi superiori al minuto, e nessun italiano nei 10.

A seguire l’articolo completo