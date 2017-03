Oleksandr Golovash vince in fuga la 6a tappa della Tropicale Amissa Bongo

La sesta tappa della Tropicale Amissa Bongo, con un circuito a Libreville, ha regalato il successo all’ucraino Oleksandr Golovash che s’è imposto per distacco al termine di una fuga da solo: il portacolori del Minsk Cycling Club è arrivato tutto solo al traguardo con 28″ sul giovane eritreo Zemenfes Solomon e 1’19” sull’algerino Abderrahmane Mansouri. Il gruppo è arrivato staccato di 1’25” ed è stato regolato in volata da Siarhei Papok: nessun problema per Yohann Gene (Direct Energie), oggi sesto, che ha difeso il proprio primato in classifica generale quando manca solo più una tappa al termine.