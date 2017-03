Strade Bianche, Peter Sagan costretto al ritiro

1 Minuti per leggerlo

Come comunicato dall’account twitter della Bora-Hansgrohe, Peter Sagan non porterà a termine la Strade Bianche. La squadra fa sapere che il campione del mondo, nonostante non si sentisse bene fin dal mattino, ha voluto comunque provare a gareggiare, ma si è dovuto arrendere a circa 70 km dal traguardo.