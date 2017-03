República Dominicana, ultima tappa a Briceño. La classifica è di Sánchez

L’ultima frazione della trentottesima Vuelta Independencia Nacional República Dominicana si è svolta quest’oggi nella capitale della nazione caraibica, ossia Santo Domingo. A prevalere è stato Fernando Briceño: il ventiseienne venezuelano della JB Roba Deportiva è giunto con 46″ di margine sul primo gruppo dei migliori, dove lo spagnolo Albert Torres (Inteja Dominican Cycling Team) ha regolato lo statunitense Sam Bassetti (Herbalife 24 Natures Bakery), il venezuelano Miguel Armando Ubeto (Ccd Carène Cycling), il dominicano Marcos Miguel Delgado (La Vega Osborne) e il venezuelano Jorge Abreu (Amo Táchira).

Non cambia nulla in chiave classifica generale: Nelson Sánchez viene incoronato per la terza volta come vincitore, primo a centrare tale traguardo. Sul podio assieme al dominicano dell’Aero Cycling Team salgono il connazionale e compagno di squadra Adellyn Cruz e il venezuelano Anderson Paredes (JB Roba Deportiva), staccati rispettivamente di 1’55” e 2’54”. Tra i primi cinque anche il venezuelano Jorge Abreu (Amo Táchira) e il colombiano Kevin Sepúlveda (JB Ropa Deportiva), entrambi a 3’01”.