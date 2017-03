Si corre anche a Rodi: vince il polacco Banaszek, quinto Carmelo Foti

1 Minuti per leggerlo

Dopo cinque anni di assenza le prove dello Europe Tour tornano ad assaggiare il suolo della Grecia, anche se non propriamente nel territorio continentale. Oggi si è gareggiato infatti a Rodi per l’International Rhodes Grand Prix, prova di 195 km che anticipa la corsa a tappe in programma da venerdì 10.

La volata che è servita per definire la classifica è andata a Alan Banaszek: il diciannovenne della CCC Sprandi Polkowice, qui in gara con la nazionale polacca, ha avuto la meglio sul turco Ahmet Örken (Torku Sekerspor) e sul tedesco Joshua Huppertz (Team Lotto-Kern Haus).

Completano la top 10 lo svizzero Lukas Rügg (Team Hormann), l’italiano Carmelo Foti (Leopard Pro Cycling) buon quinto, lo svizzero Roland Thalmann (Team Roth-Akros), il norvegese Ken Levi Eikeland (Team FixIT.no), il greco Georgios Bouglas (SP Tableware Cycling Team), lo svizzero Fabian Lienhard (Team Vorarlberg) e il danese Mark Sehested Pedersen (Team Veloconcept).