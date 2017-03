Doppia frattura per Michael Schär, almeno un mese senza bici

1 Minuti per leggerlo

La caduta avvenuta ieri nel corso della prima tappa della Parigi-Nizza a circa 20 chilometri dal traguardo non è costata cara solo a Romain Bardet che è stato poi squalificato per il suo inseguimento aiutato dall’ammiraglia: proprio in quell’occasione, infatti, si è infortunato abbastanza seriamente anche lo svizzero Michael Schär che dovrà stare dalle quattro alle sei settimane senza bicicletta.

Il 30enne corridore della BMC ha riportato una frattura composta alla clavicola destra e una frattura all’osso iliaco sempre sul fianco destro. Data la loro natura, queste fratture non necessitano di un’operazione chirurgica ma Schär sarà comunque costretto a saltare la campagna delle classiche del nord.