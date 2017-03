Svelato il percorso della Settimana Coppi & Bartali: 5 tappe in 4 giorni

È stato svelato finalmente il percorso dell’edizione 2017 della Settimana Internazionale Coppi & Bartali che quest’anno si disputerà dal 23 al 26 di marzo con un totale di cinque tappe in quattro giorni: come da tradizione, infatti, la giornata inaugurale sarà divisa in due semitappe, la prima in linea con tre passaggi sulla salita di Longiano, la seconda invece sarà una cronometro a squadre di 13.3 chilometri.

La seconda giornata proporrà un tracciato molto impegnativo con tre scalate verso Ville di Monte Tiffi prima dell’arrivo a Sogliano al Rubicone. La penultima tappa sarà dedicata ai velocisti mentre il gran finale sarà a Sassuolo per un’altra difficile frazione che nel finale presenta il circuito del Valico di Fazzano da ripetere quattro volte.

Il riepilogo:

1a tappa – 1a semitappa: Gatteo – Gatteo 97.8 km

1a tappa – 2a semitappa: Gatteo a mare – Gatteo (cronosquadre) 13.3 km

2a tappa: Riccione – Sogliano sul Rubicone 130 km

3a tappa: Crevalcore – Crevalcore 171.4 km

4a tappa: Fiorano modenese – Sassuolo 160 km