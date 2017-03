Tirreno-Adriatico 2017

I 1675 metri di altitudine, in tempi di Extreme Weather Protocol, potrebbero rappresentare un problema in caso di meteo inclemente (anche tipico della stagione, volendo). Per questo motivo – anche scottati dai fatti del 2016 – gli appassionati si sarebbero aspettati probabilmente una tappa dei muri marchigiani ancora più ostica, onde evitare il rischio di una corsa troppo sfavorevole agli uomini da GT in caso di cancellazione della montagna appenninica.

Nessun dubbio invece sul valore della startlist, come al solito di primissimo livello. A lottare per la classifica troviamo Fabio Aru (Astana Pro Team) e Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), i colombiani Nairo Quintana (Movistar Team) e Rigoberto Urán (Cannondale-Drapac), gli olandesi Tom Dumoulin (Team Sunweb), Robert Gesink (Team Lotto NL-Jumbo) e Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Mikel Landa (Team Sky) e Thibaut Pinot (FDJ), a cui si sommano i vari Alberto Rui Costa (Team UAE Emirates), Michal Kwiatkowski (Team Sky), Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), Geraint Thomas (Team Sky), Tejey van Garderen (BMC Racing Team) e Adam Yates (Orica-Scott).

Nutrita la pattuglia di velocisti e clasicomani, a cominciare dal detentore del titolo Greg Van Avermaet (BMC Racing Team) e da un Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) non al top della forma. Tra Fernando Gaviria e Zdenek Stybar (Quick Step Floors), Tiesj Benoot e Tim Wellens (ambedue Lotto Soudal), Edvald Boasson Hagen e Mark Cavendish (alfieri del Team Dimension Data), Diego Rosa e Elia Viviani (Team Sky), Caleb Ewan (Orica-Scott) e Sacha Modolo (Team UAE Emirates), Fabio Felline (Trek-Segafredo) e Sep Vanmarcke (Cannondale-Drapac) e molti altri ancora, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ci sarà da divertirsi, nei sette giorni tra i Due Mari.