Voci di allontanamento dal team Sky su Brailsford, ma i corridori fanno quadrato attorno al TM

Sempre più insistenti sono le polemiche e le voci attorno al Team Sky e soprattutto attorno alla figura del Team Manager Dave Brailsford. Negli anni si sono susseguite diverse voci e sono stati alzati diversi dubbi attorno alla credibilità del team per via dei risultati, ma l’indagine avviata ad ottobre dall’agenzia antidoping britannica (UKAD) per un pacco sospetto consegnato a Bradley Wiggins durante il Criterium del Delfinato del 2011, al quale son seguite l’ammissione del dottore di British Cycling Richard Freeman, e le accuse di John Tiernan-Locke (scaricato dal team a seguito di anomalie nel passaporto biologico) di offerte di Tramadol dallo stesso Brailsford hanno aumentato la pressione attorno al TM.

E stando all’esclusiva di Cyclingnews, la sua posizione all’interno del team sarebbe oggetto di discussione, con una parte degli atleti decisa a chiedere a Brailsford di farsi da parte per salvare il team. All’indomani della notizia, forte è stata la reazione da parte di molti degli stessi corridori, compatti in difesa della posizione di Brailsford:

It shouldn’t even need saying, but we all back Dave B 100%!!! I’ve known him a long time and I wouldn’t want anyone else leading @teamsky — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) 6 marzo 2017

Couldn’t of said it better myself. I’m 100% behind Dave! https://t.co/hCwMSru3R2 — Luke Rowe (@LukeRowe1990) 6 marzo 2017

100% behind Dave Brailsford!! @TeamSky 💪🏻💪🏻 — diego rosa (@diegoro_89) 6 marzo 2017

100% we re all behind Dave B. He’s the leader of our super @TeamSky https://t.co/4rlmfpp04a — ELIA VIVIANI (@eliaviviani) 6 marzo 2017