La BePink-Cogeas vince la crono in Spagna, Silvia Valsecchi prima leader

Una cronometro a squadre di 6.6 chilometri a Vila-Real ha dato il via oggi alla prima edizione della Setmana Ciclista Valenciana: il miglior tempo è stato fatto registrare dalla BePink-Cogeas che ha fermato il cronometro in 9’18”, portando Silvia Valsecchi a vestire la prima maglia di leader della corsa. Il secondo posto, a soli 4″, è andato alla Cervélo-Bigla mentre il podio di tappa è stato completato dall’Astana Women’s Team che ha chiuso in 9’31” contro il 9’35” della Wiggle High5. Tra le squadre italiane top10 anche per la Alé Cipollini (ottava) mentre Valcar e Top Girls sono finite rispettivamente 11esima e 12esima.