Al via l’Istrian Sprint Trophy, primo leader il neozelandese Alex Frame

Doppietta della formazione britannica JLT Condor nel breve prologo che ha inaugurato oggi l’Istrian Spring Trophy in Croazia: la vittoria, con il tempo di 2’05” in 1800 metri, è andata al neozelandese Alex Frame che ha preceduto di 1″ il compagno di squadra Ian Bibby che a sua volta si è messo dietro i tedeschi Manuel Porzner e Lucas Liss. Quinto posto a 3″ per l’italo-russo Ivan Balykin mentre Filippo Fortin ha fatto segnare il nono tempo in questa mini cronometro ad Umago.