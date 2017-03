Il polacco Gradek ingaggiato dalla ONE Pro Cycling

Dopo essere stato lasciato a piedi dalla chiusura della VERVA ActiveJet Kamil Gradek trova squadra: il ventiseienne polacco è stato infatti ingaggiato dalla ONE Pro Cycling, compagine britannica l’anno scorso tra le Professional e tornata per il 2017 fra le Continental. Il neoarrivato ha dichiarato: «Voglio ringraziare il proprietario Matt Prior per credere in me e per avermi dato la possibilità di correre nel 2017. Voglio continuare a migliorare in questa nuova esperienza».