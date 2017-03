Presentato a Roma il percorso del Giro d’Italia U23

Durante una cerimonia tenutasi al Salone d’Onore del CONI sono state presentate le tappe del rinato Giro d’Italia Under 23. Per i sei corridori di ciascuna delle ventinove formazioni in gara, undici delle quali straniere, saranno in palio la maglia rosa (sponsorizzata Enel) per il leader della classifica generale, la maglia rossa (sponsorizzata Vodafone) per il leader della classifica a punti, la maglia verde (sponsorizzata da Friliver) per il leader della classifica dei gpm, la maglia blu (sponsorizzata GLS) per il leader della classifica dei giovani e la maglia nera (sponsorizzata da Pinarello) per l’ultimo in classifica.

La corsa, organizzata dalla Nuova Ciclistica Placci 2013 e con la condivisione del responsabili delle nazionali Davide Cassani, si svolgerà da venerdì 9 a giovedì 15 giugno con otto tappe fra Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. Qui l’elenco degli appuntamenti e l’altimetria delle frazioni

Tappa 1: Imola-Imola, 132.2 km

Tappa 2: Castellarano-Castellarano, 145.8 km

Tappa 3: Bagnara di Romagna-Forlì, 140.5 km

Tappa 4: Forlì-Gabicce Mare, 155 km

Tappa 5a: Senigallia-Osimo, 87.2 km

Tappa 5b: Campocavallo-Campocavallo, 14 km (cronometro individuale)

Tappa 6: Francavilla al Mare-Casalincontrada, 133.2 km

Tappa 7: Francavilla al Mare-Campo Imperatore, 148.9 km