Egor Silin trova squadra: il russo va in Portogallo con la RP-Boavista

Dopo essere lasciato a piedi dal Team Katusha-Alpecin e dopo un abboccamento non andato a buon fine con la Trek-Segafredo per Egor Silin l’unica opportunità di ripartenza è giunta dalle Continental. L’ex promessa russa per le corse a tappe, ora ventottenne, correrà nel 2017 in Portogallo con la maglia della RP-Boavista.

Quindicesimo all’ultima Vuelta a España, Silin ha dichiarato: «Le informazioni che ho avuto dal mio ex ds José Azevedo e dall’ex compagno di squadra Tiago Machado sono state molto positive. Voglio dare il massimo per il team e in questi mesi mi sono preparato ad Alicante».