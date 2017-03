Lisen Hockings è la nuova campionessa oceanica su strada

1 Minuti per leggerlo

La seconda giornata dei Campionati Oceanici su strada è stata dedicata alle gare in linea femminile. Nella massima categoria il successo è andato alla 37enne Lisen Hockings, già bronzo ieri nella prova a cronometro e l’anno scorso nella gara in linea: la Hockings è riuscita ad arrivare da sola al traguardo con addirittura 3’17” di vantaggio sulle connazionali Shannon Malseed e Lucy Kennedy che hanno completato il podio; quarto posto a 3’40”, ma primo tra le atlete Under23, per Jessica Pratt. L’Australia ha conquistato il titolo anche tra le juniores con Madeleine Fasnacht, al termine di un’altra fuga solitaria che ha superato i tre minuti di vantaggio.