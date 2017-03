Ronde van Drenthe 2017

Presentazione

News e articoli La 55esima Ronde van Drenthe andrà in scena su un classicissimo percorso olandese che si sviluppa intorno alla cittadina di Hoogeveen, sede di partenza e arrivo. Vale a dire, un tracciato veramente piatto, punteggiato da cinque scalate al Vamberg , unica asperità (sebbene molto abbordabile, nulla a che vedere coi muri fiamminghi) della giornata, su cui si salirà per l’ultima volta a 33 km dalla fine. Nonostante ciò, un po’ per il vento, un po’ per gli 11 tratti in pavé della fase centrale (anche qui, nulla a che fare col corrispettivo belga), e un po’ per le consuete dinamiche di corsa al Nord, non è insolito che la gara sfugga alla legge dei velocisti.

Il campione uscente è Jesper Asselman , nome che si inscrive perfettamente nella tradizione della Drenthe: basti pensare che su 54 edizioni disputate sino al 2016, 46 volte hanno esultato atleti di casa. Le briciole a belgi (3 vittorie), tedeschi e italiani (2) e svedesi (1): per nulla variegato l’albo d’oro, che pare un monocolore oranje (e fino al 1999 lo è stato di fatto). Chissà se stavolta qualche italiano rinverdirà i fasti di Maurizio Biondo e Alberto Ongarato, a segno consecutivamente nel 2009 e nel 2010. Ne schiereremo 11: Nicola Bagioli, Giacomo Berlato, Pier Paolo De Negri, Nicolas Marini, Alessandro Bisolti e Riccardo Stacchiotti tutti in maglia Nippo-Vini Fantini (unica formazione italiana al via); e poi Andrea Pasqualon e Danilo Napolitano con la Wanty-Groupe Gobert, Antonio Santoro e Marco Zanotti con la Monkey Town, nonché Edoardo Affini con la SEG Racing Academy. Tra tutti, forse Pasqualon è quello più pronosticabile per un buon piazzamento. Per il resto, due sole World Tour al via, le due Lotto (Soudal e NL-Jumbo); 10 le Professional, con in testa la Roompot-Nederlandse Loterij di Asselman, quindi 9 Continental, in gran parte di marca olandese. Nomi da seguire con attenzione: Pim Ligthart (Roompot), Jasper De Buyst (Lotto), Bert-Jan Lindeman (LottoNL), già vincitore nel 2012, Lasse Norman Hansen (Aqua Blue), Alexey Tsatevich (Gazprom), Mihkel Raim (Israel Cycling Academy), Timothy Dupont (Vérandas), Kenny Dehaes (Wanty), anche lui presente nell’albo d’oro (vinse nel 2014), Jan-Willem Van Schip (Delta), Joey Van Rhee (Destil) e Johim Ariesen (Metec).

Partenza: Hoogeveen ore 12.40

Arrivo: Hoogeveen ore 17.20-17.50

ROOMPOT-NEDERLANDSE LOTERIJ

1 Asselman, Jesper

2 De Vries, Berden

3 Kreder, Raymond

4 Ligthart, Pim

5 Reinders, Elmar

6 van der Hoorn, Taco

7 van Ginneken, Sjoerd

8 Vermeltfoort, Coen LOTTO SOUDAL

11 Armée, Sander

12 Boeckmans, Kris

13 Wouters, Enzo

14 De Buyst, Jasper

15 Frison, Frederik

16 Mertz, Remy

17 Shaw, James Callum

18 Sieberg, Marcel TEAM LOTTONL-JUMBO

21 Bouwman, Koen

22 Castelijns, Twan

23 Lammertink, Steven

24 Jansen, Amund Grondahl

25 Keizer, Martijn

26 Lindeman, Bert-Jan

27 Tolhoek, Antwan

28 De Tier, Floris AQUA BLUE SPORT

31 Blythe, Adam

32 Brammeier, Matthew

33 Fenn, Andrew

34 Gate, Aaron

35 Hansen, Lasse Norman

36 Howard, Leigh

37 Koning, Peter

38 Dunne, Conor CCC SPRANDI POLKOWICE

42 Kaczmarek, Jakub

43 Kurek, Adrian

44 Malecki, Kamil

45 Paluta, Michal

46 Sisr, Frantisek

47 Stosz, Patryk

48 Koch, Jonas FORTUNEO-VITAL CONCEPT

51 Bonnamour, Franck

52 Corbel, Erwann

53 Delaplace, Anthony

54 Feillu, Brice

55 Fonseca, Armindo

56 Jarrier, Benoit

57 Vallée, Boris GAZPROM-RUSVELO

61 Ershov, Artur

62 Lagutin, Sergey

63 Maikin, Roman

64 Kozonchuk, Dmitry

65 Solomennikov, Andrei

66 Tsatevich, Alexey

67 Trusov, Nikolay

68 Shalunov, Evgeny ISRAEL CYCLING ACADEMY

71 Boivin, Guillaume

72 Yechezkel, Aviv

73 Lowndes, Jason

74 Neilands, Krists

75 Raim, Mihkel

76 Sagiv, Guy

77 Schreurs, Hamish

78 Williams, Tyler NIPPO-VINI FANTINI

81 Bagioli, Nicola

82 Berlato, Giacomo

83 De Negri, Pier Paolo

84 Kobayashi, Marino

85 Koishi, Yuma

86 Marini, Nicolas

87 Bisolti, Alessandro

88 Stacchiotti, Riccardo SPORT VLAANDEREN-BALOISE

91 Farazijn, Maxime

92 Planckaert, Edward

93 Rickaert, Jonas

94 Salomein, Jarl

95 Steels, Stijn

96 Van Gestel, Dries

97 Van Hecke, Preben

98 Wallays, Jens VÉRANDAS WILLEMS-CRELAN

101 De Bondt, Dries

102 Devolder, Stijn

103 Goolaerts, Michael

104 Kruopis, Aidis

105 Dupont, Timothy

106 Van Breussegem, Elias

107 Van Zummeren, Stef

108 Vergaerde, Otto WANTY-GROUPE GOBERT

112 Dehaes, Kenny

113 Pasqualon, Andrea

114 Kreder, Wesley

115 Mcnally, Mark

116 Napolitano, Danilo

117 Stenuit, Robin

118 Smith, Dion BABY-DUMP CYCLINGTEAM

121 Doets, Marco

123 Korevaar, Merijn

124 Oostra, Folkert

125 Ottema, Rick

126 Sweering, Harry

127 Timmermans, Justin

128 Van Der Duin, Patrick BIKE CHANNEL CANYON

131 Atkins, George

132 Gardias, Dexter

133 Lowsley Williams, James

134 Opie, Chris

135 Partridge, Rob

136 Lowe, Sam

137 Tanfield, Harry

138 Townsend, Rory DELTA CYCLING

141 Bakker, Dennis

142 Bugter, Luuc

143 Groen, Ike

144 Meijers, Daan

145 Mulhern, Mitchell

146 Van Dalen, Jason

147 Talen, Jordi

148 Van Schip, Jan-willem DESTIL-JO PIELS CYCLING TEAM

151 Bosman, Gert-Jan

152 Breukelman, Chiel

153 Brusselman, Twan

155 Kerkhof, Tim

156 Schulting, Peter

157 Van Rhee, Joey

158 Vermeulen, Jeff METEC-TKH P/B MANTEL

161 Ariesen, Johim

162 Bouwmans, Dylan

163 Eising, Tijmen

164 Gmelich Meijling, Jarno

165 Hamelink, Jasper

166 Krul, Stef

167 Lindenburg, Jim

168 Van der Horst, Dennis MONKEY TOWN CONTINENTAL TEAM

171 Bakker, Stephan

172 Blokker, Joris

173 De Jonge, Maarten

174 Slik, Ivar

175 Van Breda, Rick

176 Santoro, Antonio

177 Van Luijk, Sven

178 Zanotti, Marco RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM

181 Jorgensen, Jonas Aaen

182 Brøchner, Nicolai

183 Vinkel, Jesper Bundgaard

184 Clausen, Patrick

185 Kron, Andreas

186 Kongstad, Tobias

187 Mørkøv, Jesper

188 Stokbro, Andreas SEG RACING ACADEMY

191 Affini, Edoardo

192 Cullaigh, Gabriel

193 De Vries, Hartthijs

194 Evensen, Henrik

195 Jakobsen, Fabio

196 Janssen, Adriaan

197 Kooistra, Marten

198 Van den Berg, Julius TEAM COOP

202 Blikra, Erlend

203 Blikra, Haavard

204 Galta, Fredrik Strand

205 Hagen, Krister

206 Jensen, August

207 Lindau, Philip

208 Rege, Even

2016 Jesper Asselman (OLA) Mark Mcnally (GBR) Dylan Groenewegen (OLA) 2015 Edward Theuns (BEL) Bert-Jan Lindeman (OLA) Joey van Rhee (OLA) 2014 Kenny Dehaes (BEL) Scott Thwaites (GBR) Bert-Jan Lindeman (OLA) 2013 Alexander Wetterhall (SVE) Markus Eichler (GER) Andreas Schillinger (GER) 2012 Bert-Jan Lindeman (OLA) Guillaume Boivin (FRA) René Jørgensen (DAN) 2011 Kenny van Hummel (OLA) Sacha Modolo (ITA) Adam Blythe (GBR) 2010 Alberto Ongarato (ITA) Andy Cappelle (BEL) Michal Golas (POL) 2009 Maurizio Biondo (ITA) Kenny van Hummel (OLA) Grega Bole (SLO) 2008 Coen Vermeltfoort (OLA) Stefan van Dijk (OLA) Fulco van Gulik (OLA) 2007 Martijn Maaskant (OLA) René Jørgensen (DAN) Luca Solari (ITA) 2006 Markus Eichler (GER) Floris Goesinnen (OLA) Wouter Mol (OLA) 2005 Marcel Sieberg (GER) Tom Veelers (OLA) Jaroslaw Zarebski (POL) 2004 Erik Dekker (OLA) David McKenzie (AUS) Simone Cadamuro (ITA) 2003 Rudi Kemna (OLA) Eric Baumann (GER) Ralf Grabsch (GER) 2002 Rudi Kemna (OLA) Andy de Smet (OLA) Mark Vlijm (OLA) 2001 Non disputata 2000 Andy De Smet (BEL) Berry Hoedemakers (OLA) John den Braber (OLA) 1999 Jans Koerts (OLA) Martin van Steen (OLA) Rudi Kemna (OLA) 1998 Remco van der Ven (OLA) Paul van Schalen (OLA) Berry Hoedemakers (OLA) 1997 Anthony Theus (OLA) Martin van Steen (OLA) Louis de Koning (OLA) 1996 Karsten Kroon (OLA) Benny Gosink (OLA) Martin van Steen (OLA) 1995 Pascal Appeldoorn (OLA) Niels van der Steen (OLA) Steven de Jongh (OLA) 1994 Anthony Theus (OLA) Rik Reinerink (OLA) Rik Rutgers (OLA) 1993 Allard Engels (OLA) Anthony Theus (OLA) Paul Konings (OLA) 1992 Paul Konings (OLA) Erik Dekker (OLA) Raymond Thebes (OLA) 1991 Allard Engels (OLA) Patrick Rasch (OLA) Erik Dekker (OLA) 1990 Gérard Kemper (OLA) Rob Mulders (OLA) Erik Dekker (OLA) 1989 Erik Knuvers (OLA) Tonnie Teuben (OLA) Gérard Kemper (OLA) 1988 Stephan Räckers (OLA) Patrick Coone (OLA) Peter de Vos (OLA) 1987 Richard Luppes (OLA) Jan-Hendrik Dekker (OLA) Eddy Schurer (OLA) 1986 Jan-Hendrik Dekker (OLA) Michel Cornelisse (OLA) Anton van der Steen (OLA) 1985 Henk Boeve (OLA) Henri Dorgelo (OLA) Michel Cornelisse (OLA) 1984 Anton van der Steen (OLA) Jos Alberts (OLA) Dick van Oirschot (OLA) 1983 Ron Snijders (OLA) Bert Wekema (OLA) Jannes Slendeboroek (OLA) 1982 Hans Baudoin (OLA) Arie Assink (OLA) Bert Wekema (OLA) 1981 Ron Snijders (OLA) Ad Dekkers (OLA) Bert Wekema (OLA) 1980 Henk Mutsaars (OLA) Dries Klein (OLA) Dries Timmer (OLA) 1979 Wim de Waal (OLA) Jan Feiken (OLA) Theo de Rooij (OLA) 1978 Henk Mutsaars (OLA) Jos Lammertink (OLA) Theo de Rooij (OLA) 1977 Joop Ribbers (OLA) Piet van der Kruys (OLA) Egbert Koersen (OLA) 1976 Wil van Helvoirt (OLA) Herman Snoeyink (OLA) Martin Rietveld (OLA) 1975 Jimmy Kruunenburg (OLA) Henk Botterhuis (OLA) Alfons van Katwijck (OLA) 1974 Co Hoogendoorn (OLA) Jan Raas (OLA) Piet van der Kruys (OLA) 1973 Gerrie van Gerwen (OLA) Piet van der Kruys (OLA) Henk Prinsen (OLA) 1972 Hennie Kuiper (OLA) Kees Balk (OLA) Piet van Katwijck (OLA) 1971 Juul Bruessing (OLA) Nano Bakker (OLA) Kees Balk (OLA) 1970 Popke Oosterhof (OLA) Tino Tabak (OLA) Nano Bakker (OLA) 1969 Ben Janbroers (OLA) Piet Hoekstra (OLA) Michel Bertou (OLA) 1968 Jan van Katwijk (OLA) Herman Hoogzaad (OLA) Michel Bertou (OLA) 1967 Leen de Groot (OLA) Marinus Wagtmans (OLA) Jan Brouwer (OLA) 1966 Piet Tesselaer (OLA) Harm Ottenbros (OLA) Harry Stevens (OLA) 1965 Roel Hendriks (OLA) Adri Van Kemenade (OLA) Piet Barendregt (OLA) 1963-64 Non disputata 1962 Bart Solaro (OLA) Gérard Wesseling (OLA) Théo Rutten (OLA) 1961 Cees de Jongh (OLA) Jaak Mesters (OLA) Bert Boom (OLA) 1960 Jurre Dokter (OLA) Bert Boom (OLA) Wim Boogers (OLA)

Sarà disponibile per tutti il live streaming sul sito della corsa a partire dalle 14. Il link è questo

Ronde van Drenthe 2017