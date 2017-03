Campionati oceanici, titolo élite a Lake, titolo under 23 a Hamilton

1 Minuti per leggerlo

A Duffy, in Australia, si è svolta l’ultima giornata dei campionati oceanici con una prova unica per élite e under 23. Sui 154 km a vincere la prova élite è stato Sean Lake: l’australiano della IsoWhey Sports Swisswellness, già primo nella gara a cronometro, ha preceduto di 1’14” Neil Van der Ploeg (IsoWhey Sports Swisswellness) e Jesse Featonby (Drapac-Pat’s Veg Holistic) e di 1’16” Benjamin Dyball (St. George Continental Cycling Team).

A dirla tutta il primo a tagliare il traguardo è stato il terzetto che ha completato il podio della gara under 23, visto che costoro sono giunti 5″ prima di Lake. A coronarsi campione continentale è stato l’australiano Lucas Hamilton (Mitchelton Scott), giunto in parata con i compagni di squadra e connazionali Michael Storer e Jai Hindley. Quarto l’altro aussie Cyrus Monk (Drapac Pat’s Veg Holistic) a 1’19”.