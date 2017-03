Milano-Sanremo 2017

Presentazione

News e articoli Il leitmotiv è sempre quello: riusciranno i velocisti a salvarsi sulle salitelle del finale della Milano-Sanremo , e a sprintare sul rettilineo di via Roma? La risposta, almeno da 20 anni a questa parte, è abbastanza scontata: sì. Magari non tutti, magari qualcuno di loro patirà l’alto ritmo del finale, ma se ne troverà sempre almeno uno pronto a giustiziare tutti all’arrivo. Il motivo di incertezza che rendeva unica la Classicissima (ovvero questa eterna dialettica agonistica tra uomini veloci e uomini da classiche vallonate, e magari pure qualche corridore da GT ogni tanto) si è via via annacquato nel tempo. Colpa dello scarso coraggio di RCS, che si ostina a non voler intaccare il percorso (se non marginalmente, ed episodicamente) nel nome di un malinteso senso della tradizione, quando la storia della Sanremo parla tutt’altra lingua rispetto a quella compresa dagli organizzatori attuali. Detto ciò, il thrilling ci sarà e ci terrà come sempre avvinti tra i Capi, la Cipressa e il Poggio. Il percorso è anche inutile da descrivere, visto che tutti gli appassionati lo conoscono a memoria. I favoriti sono tanti, e possiamo citare per primo il campione uscente Arnaud Démare , che ha dimostrato una gran gamba nelle prime uscite stagionali (compresa da ultimo la Parigi-Nizza). E poi il Campione del Mondo Peter Sagan e quello olimpico Greg Van Avermaet, altri calibri pesantissimi e già vincenti a Sanremo come John Degenkolb , Mark Cavendish e Alexander Kristoff, proseguendo con ottimi outsider come Ben Swift , Nacer Bouhanni, Fernando Gaviria, Dylan Groenewegen , Caleb Ewan, Juan José Lobato… Quanto agli italiani, buone aspettative soprattutto per Sonny Colbrelli , autorevole vincitore di una tappa alla Parigi-Nizza e già quasi protagonista alla Classicissima in passato. Elia Viviani ha un piazzamento importante nelle corde, e gli altri nomi verranno fuori man mano che le varie squadre al via (le 18 World Tour e le 7 Professional invitate, ovvero Androni , Bardiani , Cofidis, Gazprom, Nippo , Novo Nordisk e Wilier ) ufficializzeranno le proprie formazioni per la gara.

FDJ

Démare, Arnaud

Cimolai, Davide AG2R LA MONDIALE

Enger, Sondre Holst ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC ASTANA PRO TEAM

Aru, Fabio

Moser, Moreno

Sanchez, Luis Leon BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM

Colbrelli, Sonny

Haussler, Heinrich BARDIANI-CSF

Wackermann, Luca BMC RACING TEAM

Van Avermaet, Greg BORA-HANSGROHE

Sagan, Peter CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM

Skujiņš, Toms COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS

Bouhanni, Nacer DIMENSION DATA

Cavendish, Mark GAZPROM-RUSVELO LOTTO SOUDAL MOVISTAR TEAM

Bennati, Daniele NIPPO-VINI FANTINI ORICA-SCOTT

Keukeleire, Jens

Ewan, Caleb QUICK-STEP FLOORS

Boonen, Tom TEAM KATUSHA-ALPECIN

Kristoff, Alexander TEAM LOTTONL-JUMBO

Lobato, Juan José

Roglič, Primož TEAM NOVO NORDISK

Calabria, Fabio

Clancy, Stephen

Henttala, Joonas

Lozano, David

Megias, Javier

Peron, Andrea

Planet, Charles

Verschoor, Martijn TEAM SKY

Viviani, Elia

Kwiatkowski, Michal

Moscon, Gianni TEAM SUNWEB TREK-SEGAFREDO

Degenkolb, John

Stuyven, Jasper

Felline, Fabio UAE TEAM EMIRATES

Swift, Ben WILIER TRIESTINA

Cecchin, Alberto

…

2016 Arnaud Démare (FRA) Ben Swift (GBR) Jürgen Roelandts (BEL) 2015 John Degenkolb (GER) Alexander Kristoff (NOR) Michael Matthews (AUS) 2014 Alexander Kristoff (NOR) Fabian Cancellara (SVI) Ben Swift (GBR) 2013 Gerald Ciolek (GER) Peter Sagan (SVC) Fabian Cancellara (SVI) 2012 Simon Gerrans (AUS) Fabian Cancellara (SVI) Vincenzo Nibali (ITA) 2011 Matthew Goss (AUS) Fabian Cancellara (SVI) Philippe Gilbert (BEL) 2010 Óscar Freire (SPA) Tom Boonen (BEL) Alessandro Petacchi (ITA) 2009 Mark Cavendish (GBR) Heinrich Haussler (GER) Thor Hushovd (NOR) 2008 Fabian Cancellara (SVI) Filippo Pozzato (ITA) Philippe Gilbert (BEL) 2007 Óscar Freire (SPA) Allan Davis (AUS) Tom Boonen (BEL) 2006 Filippo Pozzato (ITA) Alessandro Petacchi (ITA) Luca Paolini (ITA) 2005 Alessandro Petacchi (ITA) Danilo Hondo (GER) Thor Hushovd (NOR) 2004 Óscar Freire (SPA) Erik Zabel (GER) Stuart O'Grady (AUS) 2003 Paolo Bettini (ITA) Mirko Celestino (ITA) Luca Paolini (ITA) 2002 Mario Cipollini (ITA) Fred Rodriguez (USA) Markus Zberg (SVI) 2001 Erik Zabel (GER) Mario Cipollini (ITA) R(OMA)s Vainšteins (LET) 2000 Erik Zabel (GER) Fabio Baldato (ITA) Óscar Freire (SPA) 1999 Andrei Tchmil (BEL) Erik Zabel (GER) Zbigniew Spruch (POL) 1998 Erik Zabel (GER) Emmanuel Magnien (FRA) Frédéric Moncassin (FRA) 1997 Erik Zabel (GER) Alberto Elli (ITA) Biagio Conte (ITA) 1996 Gabriele Colombo (ITA) Oleksandr Honcenkov (UCR) Michele Coppolillo (ITA) 1995 Laurent Jalabert (FRA) Maurizio Fondriest (ITA) Stefano Zanini (ITA) 1994 Giorgio Furlan (ITA) Mario Cipollini (ITA) Adriano Baffi (ITA) 1993 Maurizio Fondriest (ITA) Luca Gelfi (ITA) Maximilian Sciandri (ITA) 1992 Sean Kelly (IRL) Moreno Argentin (ITA) Johan Museeuw (BEL) 1991 Claudio Chiappucci (ITA) Rolf Sørensen (DAN) Eric Vanderaerden (BEL) 1990 Gianni Bugno (ITA) Rolf Gölz (GER) Gilles Delion (FRA) 1989 Laurent Fignon (FRA) Frans Maassen (OLA) Adriano Baffi (ITA) 1988 Laurent Fignon (FRA) Maurizio Fondriest (ITA) Steven Rooks (OLA) 1987 Erich Mächler (SVI) Eric Vanderaerden (BEL) Guido Bontempi (ITA) 1986 Sean Kelly (IRL) Greg LeMond (USA) Mario Beccia (ITA) 1985 Hennie Kuiper (OLA) Teun van Vliet (OLA) Silvano Riccò (ITA) 1984 Francesco Moser (ITA) Sean Kelly (IRL) Eric Vanderaerden (BEL) 1983 Giuseppe Saronni (ITA) Guido Bontempi (ITA) Jan Raas (OLA) 1982 Marc Gomez (FRA) Alain Bondue (FRA) Moreno Argentin (ITA) 1981 Alfons De Wolf (BEL) Roger De Vlaeminck (BEL) Jacques Bossis (FRA) 1980 Pierino Gavazzi (ITA) Giuseppe Saronni (ITA) Jan Raas (OLA) 1979 Roger De Vlaeminck (BEL) Giuseppe Saronni (ITA) Knut Knudsen (NOR) 1978 Roger De Vlaeminck (BEL) Giuseppe Saronni (ITA) Alessio Antonini (ITA) 1977 Jan Raas (OLA) Roger De Vlaeminck (BEL) Wilfried Wesemael (BEL) 1976 Eddy Merckx (BEL) Wladimiro Panizza (ITA) Michel Laurent (FRA) 1975 Eddy Merckx (BEL) Francesco Moser (ITA) Guy Sibille (FRA) 1974 Felice Gimondi (ITA) Eric Leman (BEL) Roger De Vlaeminck (BEL) 1973 Roger De Vlaeminck (BEL) Wilmo Francioni (ITA) Felice Gimondi (ITA) 1972 Eddy Merckx (BEL) Gianni Motta (ITA) Marino Basso (ITA) 1971 Eddy Merckx (BEL) Felice Gimondi (ITA) Gösta Pettersson (SVE) 1970 Michele Dancelli (ITA) Gerben Karstens (OLA) Eric Leman (BEL) 1969 Eddy Merckx (BEL) Roger De Vlaeminck (BEL) Marino Basso (ITA) 1968 Ovest Rudi Altig (GER) Charly Grosskost (FRA) Adriano Durante (ITA) 1967 Eddy Merckx (BEL) Gianni Motta (ITA) Franco Bitossi (ITA) 1966 Eddy Merckx (BEL) Adriano Durante (ITA) Herman Van Springel (BEL) 1965 Arie den Hartog (OLA) Vittorio Adorni (ITA) Franco Balmamion (ITA) 1964 Tom Simpson (GBR) Raymond Poulidor (FRA) Willy Bocklant (BEL) 1963 Joseph Groussard (FRA) Ovest Rolf Wolfshohl (GER) Willy Schroeders (BEL) 1962 Emile Daems (BEL) Yvo Molenaers (BEL) Louis Proost (BEL) 1961 Raymond Poulidor (FRA) Rik Van Looy (BEL) Rino Benedetti (ITA) 1960 René Privat (FRA) Jean Graczyk (FRA) Yvo Molenaers (BEL) 1959 Miguel Poblet (SPA) Rik Van Steenbergen (BEL) Léon Van Daele (BEL) 1958 Rik Van Looy (BEL) Miguel Poblet (SPA) André Darrigade (FRA) 1957 Miguel Poblet (SPA) Fred De Bruyne (BEL) Brian Robinson (GBR) 1956 Fred De Bruyne (BEL) Fiorenzo Magni (ITA) Joseph Planckaert (BEL) 1955 Germain Derycke (BEL) Bernard Gauthier (FRA) Jean Bobet (FRA) 1954 Rik Van Steenbergen (BEL) Francis Anastasi (FRA) Giuseppe Favero (ITA) 1953 Loretto Petrucci (ITA) Giuseppe Minardi (ITA) Valère Ollivier (BEL) 1952 Loretto Petrucci (ITA) Giuseppe Minardi (ITA) Serge Blusson (FRA) 1951 Louison Bobet (FRA) Pierre Barbotin (FRA) Loretto Petrucci (ITA) 1950 Gino Bartali (ITA) Nedo Logli (ITA) Oreste Conte (ITA) 1949 Fausto Coppi (ITA) Vito Ortelli (ITA) Fiorenzo Magni (ITA) 1948 Fausto Coppi (ITA) Vittorio Rossello (ITA) Fermo Camellini (ITA) 1947 Gino Bartali (ITA) Ezio Cecchi (ITA) Sergio Maggini (ITA) 1946 Fausto Coppi (ITA) Lucien Teisseire (FRA) Mario Ricci (ITA) 1944-45 Non disputata 1943 Cino Cinelli (ITA) Glauco Servadei (ITA) Quirino Toccacelli (ITA) 1942 Adolfo Leoni (ITA) Antonio Bevilacqua (ITA) Pierino Favalli (ITA) 1941 Pierino Favalli (ITA) Mario Ricci (ITA) Pietro Chiappini (ITA) 1940 Gino Bartali (ITA) Pietro Rimoldi (ITA) Aldo Bini (ITA) 1939 Gino Bartali (ITA) Aldo Bini (ITA) Osvaldo Bailo (ITA) 1938 Giuseppe Olmo (ITA) Pierino Favalli (ITA) Alfredo Bovet (ITA) 1937 Cesare Del Cancia (ITA) Pierino Favalli (ITA) Marco Cimatti (ITA) 1936 Angelo Varetto (ITA) Carlo R(OMA)atti (ITA) Olimpio Bizzi (ITA) 1935 Giuseppe Olmo (ITA) Learco Guerra (ITA) Mario Cipriani (ITA) 1934 Jef Demuysere (BEL) Giovanni Cazzulani (ITA) Francesco Camusso (ITA) 1933 Learco Guerra (ITA) Alfredo Bovet (ITA) Pietro Rimoldi (ITA) 1932 Alfredo Bovet (ITA) Alfredo Binda (ITA) Michele Mara (ITA) 1931 Alfredo Binda (ITA) Learco Guerra (ITA) Domenico Piemontesi (ITA) 1930 Michele Mara (ITA) Pio Caimmi (ITA) Domenico Piemontesi (ITA) 1929 Alfredo Binda (ITA) Leonida Frascarelli (ITA) Pio Caimmi (ITA) 1928 Costante Girardengo (ITA) Alfredo Binda (ITA) Giovanni Brunero (ITA) 1927 Pietro Chesi (ITA) Alfredo Binda (ITA) Domenico Piemontesi (ITA) 1926 Costante Girardengo (ITA) Nello Ciaccheri (ITA) Egidio Picchiottino (ITA) 1925 Costante Girardengo (ITA) Giovanni Brunero (ITA) Pietro Linari (ITA) 1924 Pietro Linari (ITA) Gaetano Belloni (ITA) Costante Girardengo (ITA) 1923 Costante Girardengo (ITA) Gaetano Belloni (ITA) Giuseppe Azzini (ITA) 1922 Giovanni Brunero (ITA) Costante Girardengo (ITA) Bartolomeo Aymo (ITA) 1921 Costante Girardengo (ITA) Giovanni Brunero (ITA) Giuseppe Azzini (ITA) 1920 Gaetano Belloni (ITA) Henri Pélissier (FRA) Costante Girardengo (ITA) 1919 Angelo Gremo (ITA) Costante Girardengo (ITA) Giuseppe Olivieri (ITA) 1918 Costante Girardengo (ITA) Gaetano Belloni (ITA) Ugo Agostoni (ITA) 1917 Gaetano Belloni (ITA) Costante Girardengo (ITA) Angelo Gremo (ITA) 1916 Non disputata 1915 Ezio Corlaita (ITA) Luigi Lucotti (ITA) Angelo Gremo (ITA) 1914 Ugo Agostoni (ITA) Carlo Galetti (ITA) Charles Crupelandt (FRA) 1913 Odile Defraye (BEL) Louis Mottiat (BEL) Ezio Corlaita (ITA) 1912 Henri Pélissier (FRA) Gustave Garrigou (FRA) Jules Masselis (BEL) 1911 Gustave Garrigou (FRA) Louis Trousselier (FRA) Luigi Ganna (ITA) 1910 Eugène Christophe (FRA) Giovanni Cocchi (ITA) Giovanni Marchese (ITA) 1909 Luigi Ganna (ITA) Émile Georget (FRA) Giovanni Cuniolo (ITA) 1908 Cyrille Van Hauwaert (BEL) Luigi Ganna (ITA) André Pottier (FRA) 1907 Lucien Petit-Breton (FRA) Gustave Garrigou (FRA) Giovanni Gerbi (ITA)

Per la corsa sono previste circa 4 ore di diretta tra Raisport e Rai2 . Trasmissione live anche su Eurosport . Gli orari saranno ufficializzati tra qualche giorno

