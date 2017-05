A Peschici il jolly è di Izagirre, secondo Visconti

1 Minuti per leggerlo

Finalmente una tappa movimentata al Giro d’Italia: l’ottava frazione, da Molfetta a Peschici, è stata caratterizzata da diverse fughe, con quattro corridori che si sono giocati il successo nell’insidioso ed emozionante finale garganico. All’ultimo km Valerio Conti è scivolato in un tornante a sinistra, non potendo lottare per la vittoria.

Da questa caduta è stato frenato Giovanni Visconti, che ha perso quei pochi metri decisivi. Gorka Izagirre ha invece accelerato, distanziando il connazionale Luis León Sánchez, ed ha conquistato l’affermazione. Vittoria dunque per il basco del Movistar Team, con 5″ su uno stoico Giovanni Visconti e 10″ su Luis León Sánchez.

Il gruppo si è avvicinato tantissimo ed è giunto a 12″ dal vincitore. In quarta posizione il sempre costante Enrico Battaglin, quindi a seguire Michael Woods, Thibaut Pinot, Vincenzo Nibali, Adam Yates, Steven Kruijswijk e Bob Jungels. Il lussemburghese continua a condurre con 6″ su Thomas; tutti i big sono arrivati con il medesimo tempo.

Da segnalare un tentativo a sorpresa di Mikel Landa attorno ai meno 10 km. Il basco ha potuto contare su un margine momentaneo di 20″ ma è stato ripreso dal gruppo ai meno 4.5 km.

