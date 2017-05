Giro, Tom Dumoulin domina la crono e si veste di rosa. Nibali sesto

2 Minuti per leggerlo

La decima tappa del Giro d’Italia, la cronometro di 39.8 km da Foligno a Montefalco, ha messo in mostra un corridore in forma stratosferica. Tom Dumoulin ha infatti letteralmente sbaragliato la concorrenza, concludendo l’esercizio in 50’37”. Alle sue spalle, lontano 49″, un comunque eccellente Geraint Thomas (Team Sky) e Bob Jungels (Quick Step Floors), lontano 56″.

A seguire Luis León Sánchez (Astana Pro Team) a 1’40”, Vasil Kiryienka (Team Sky) a 2′, un Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) uscito alla distanza a 2’07”, Maxime Monfort (Lotto Soudal) e Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice) a 2’13”, Jos van Emden (Team Lotto NL-Jumbo) a 2’15” e Andrey Amador (Movistar Team) a 2’16”.

Questi i distacchi degli altri uomini di classifica: Bauke Mollema (Trek-Segafredo) a 2’17”, Ilnur Zakarin (Team Katusha-Alpecin) a 2’19”, Adam Yates (Orica-Scott) a 2’39”, Thibaut Pinot (FDJ) a 2’42”, Steven Kruijswijk (Team Lotto NL-Jumbo) a 2’43”, Tanel Kangert (Astana Pro Team) a 2’51”, la maglia rosa Nairo Quintana (Movistar Team) a 2’53”, Domenico Pozzovivo (AG2R La Mondiale) a 3’07”, Davide Formolo (Cannondale-Drapac) a 4’04” e Tejay van Garderen (BMC Racing Team) a 4’16”.

Grazie alla prestazione odierna il campione del Team Sunweb indossa la maglia rosa. Ora in classifica l’olandese ha 2’23” di vantaggio su Quintana, 2’38” su Mollema, 2’40” su Pinot, 2’47” su Nibali, 3’56” su Jungels, 4’05” su Pozzovivo, 4’17” su Zakarin, 4’39” su Amador e 5’19” su Kruijswijk.

A seguire la cronaca completa