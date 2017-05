Giro, sugli Appennini tappa combattuta. Vince Fraile, scaramucce tra i big

2 Minuti per leggerlo

Decisamente accattivante l’undicesima tappa del Giro d’Italia, disputata fra Firenze e Bagno di Romagna. Sull’Appennino tosco-emiliano bagarre sin dai primi metri dei 161 km in programma. Oltre venti i corridori in fuga, fra cui diversi elementi di classifica come Andrey Amador, Dario Cataldo, Alberto Rui Costa, Ben Hermans, Tanel Kangert e Maxime Monfort.

Sulla quarta ed ultima salita di giornata, il Monte Fumaiolo, nel gruppo principale movimento tra i big: prima Vincenzo Nibali, che ha selezionato il gruppo, quindi Thibaut Pinot, che ha attaccato ai 500 metri dallo scollinamento ed ha proseguito per qualche km della discesa con una manciata di secondi sul resto della compagnia. Tra chi invece ha perso contatto ci sono Steven Kruijswijk, Geraint Thomas e Tejay van Garderen, quest’ultimo letteralmente andato in crisi già nelle prime rampe.

Nell’ultimo gpm Omar Fraile e Pierre Rolland hanno allungato sul resto della fuga; sui due, in discesa, ha saputo rientrare Alberto Rui Costa, che era stato l’iniziatore dell’azione sul Passo della Consuma. Su di loro è rientrato ai meno 1400 metri anche Tanel Kangert.

I quattro si sono giocati allo sprint il successo: a prevalere è stato Omar Fraile (Team Dimension Data), che coglie la prima vittoria del team sudafricano nella storia del Giro. Alle sue spalle Alberto Rui Costa, Pierre Rolland e Tanel Kangert; il resto dei fuggitivi superstiti sono quasi riusciti a rientrare nella volata. A completare la top 10 Giovanni Visconti, Ben Hermans, Dario Cataldo, Simone Petilli, Maxime Monfort e Laurens De Plus.

Il gruppo, giunto a 1’37”, ha visto presenti tutti i favoriti per il podio. 2’24” il ritardo di Steven Kruijswijk e Geraint Thomas. In classifica Tom Dumoulin tiene la maglia rosa senza problemi, con 2’23” su Quintana. Salgono in classifica Amador, ora sesto a 3’05”, e Kangert, ottavo a 3’59”.

A seguire la cronaca completa