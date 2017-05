Tour of Norway, Edvald Boasson Hagen si sblocca nel giorno del compleanno

1 Minuti per leggerlo

Grande giornata per il Team Dimension Data che, un paio d’ore dopo la vittoria di Omar Fraile al Giro d’Italia, si ritrova a festeggiare un successo anche in Norvegia: la frazione inaugurale del Tour of Norway, infatti, è stata vinta dall’idolo locale Edvald Boasson Hagen che proprio nel giorno del suo 30° compleanno è riuscito a trovare la prima gioia dell’anno.

La tappa è stata caratterizzata da una lunga fuga del colombiano Juan Pablo Villegas (Manzana), partito prima con i norvegesi Marius Blalid (Team FixIT) e Ludvik Holstad (Sparebanken) e poi rimasto in testa da solo fino a circa 25 chilometri dal traguardo quando il plotone s’è ricompattato. Nel circuito finale attorno ad Asker, complice uno strappetto, ci sono stati alcuni attacchi ma alla fine l’epilogo della tappa è stato allo sprint: Edvald Boasson Hagen è riuscito a precedere il belga Tosh Van der Sande, terzo invece Simon Gerrans che aveva provato ad anticipare senza successo.

August Jensen, Sander Armee, Maxime Daniel, Jeroen Meijers, Rasmus Guldhammer, Tony Gallopin e Nick Schultz hanno completato nell’ordine la top10 di giornata. Domani seconda tappa del Tour of Norway da Eidsvoll a Brumunddal per un totale di 194 chilometri.