California, Bennett ipoteca il successo finale. Crono a Dibben, Ganna quinto

La crono di Big Bear Lake potrebbe risultare decisiva per il Tour of California: i 24 km attorno a Big Bear Lake permettono al neozelandese George Bennett di vestire la maglia gialla di leader. La prova viene vinta dal giovane atleta del team Sky Johnathan Dibben, per il quale si tratta anche della prima vittoria da professionista, col tempo di 28’27”. Dietro di lui i vari uomini da classifica: Brent Bookwalter giunge a 8″, Andrew Talansky a 16″, e George Bennett a 18″: quinto posto invece per Filippo Ganna a 21″, l’ossolano è stato a lungo leader dellaa classifica.

Molto male invece Rafal Majka, che perde addirittura 59″. George Bennett quindi diventa leader, con Majka a 35″ che salva la seconda posizione per un solo secondo da Talansky. Stasera ultima tappa, da Mountain High a Pasadena, mossa ma comunque alla portata dei velocisti.