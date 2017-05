Tour of Japan 2017

Merito principale della caratteristica tappa del Monte Fuji, simbolo del paese del Sol Levante: una tappa in linea di 11.4 km dalle pendici sino a toccare quasi quota 2000 metri. Nella montagna sacra sarà una sfida uomo contro uomo, in una otto giorni che, salvo il prologo inaugurale di Sakai, prevede solo frazioni in circuiti. Ma, si badi bene, non certamente agevoli: nella penultima frazione di Izu in soli 122 km verranno affrontati 3750 metri di dislivello, con sei strappetti da affrontare ciascuno dieci volte. 60 muri, dunque; manco al Fiandre!

Nell’albo d’oro della corsa si susseguono nomi di scalatori; fra di loro è compreso il detentore del titolo, lo spagnolo Óscar Pujol. Con il suo Team Ukyo punta ad essere una delle squadre più vittoriose, con Jon Aberasturi per le volate, Nathan Earle e Benjamin Prades per le frazioni intermedie. Un solo team World Tour, il Bahrain Merida, che non presenta di certo la miglior versione; curiosità la desta l’interessante spagnolo Iván García Cortina.

Due invece le compagini Professional: nella UnitedHealthcare l’argentino Lucas Sebastián Haedo per gli sprint e l’australiano Lachlan Norris per la generale. Decisamente più desiderosa di far bene l’unica squadra italiana al via, ossia la Nippo-Vini Fantini: in quella che è la corsa di casa il team presenta una selezione equamente divisa fra nipponici (Hideto Nakane curerà la classifica) e italiani. Per Marco Canola tante possibilità di ben figurare nelle volate e negli arrivi intermedi, per Alan Marangoni il ruolo di guida della compagnia e per Ivan Santaromita un occhio rivolto alle salite.

Fatta eccezione per la nazionale giapponese, le altre undici formazioni sono Continental. Assai competitiva l’australiana IsoWhey Sports con Cameron Bayly, Anthony Giacoppo e Robbie Hucker. Due volte vincitore è l’iraniano Mirsamad Pourseyedi, ma lui e la sua Tabriz Shahrdari non hanno iniziato il 2017 col piede giusto. Per il resto, più che i corridori casalinghi, sono interessanti gli stranieri presenti nelle formazioni locali. Nel Kinan Team l’australiano Jai Crawford e gli spagnoli Marcos García e Ricardo García (non parenti fra loro) possono provare a giocare qualche scherzetto, come José Vicente Toribio (Matrix Powertag).