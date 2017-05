Tour of Norway, nuova volata e nuova vittoria per Groenewegen

1 Minuti per leggerlo

Come accaduto giovedì, il velocista più rapido al Tour of Norway è Dylan Groenewegen. Il campione olandese del Team Lotto NL-Jumbo si è imposto nella quarta tappa della corsa scandinava. Al termine della Lillestrøm-Sarpsborg di 192 km il ventitreenne ha avuto la meglio sull’idolo di casa Edvald Boasson Hagen (Team Dimension Data), finalmente tornato in buona forma.

Terzo posto per il norvegese August Jensen (Team Coop) quindi a seguire l’australiano Simon Gerrans (Orica-Scott), il belga Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), il francese Justin Jules (WB Veranclassic Aqua Protect), il belga Tom Van Asbroeck (Cannondale-Drapac), il neozelandese Patrick Bevin (Cannondale-Drapac), il belga Eliot Lietaer (Sport Vlaanderen-Baloise) e il norvegese Anders Skaarseth (Joker Icopal).

In classifica continua a comandare Pieter Weening (Roompot-Nederlandse Loterij). L’esperto olandese, già vincitore della corsa nella passata stagione, deve resistere domani nella Moss-Oslo di 160 km, frazione particolarmente ondulata e che potrebbe invogliare i rivali a sovvertire le gerarchie. Anche perché alle sue spalle incombono, distanti solo 3″, due cagnacci come Boasson Hagen e Gerrans.