La Course by Le Tour, sull’Izoard assolo di Van Vleuten. Terza Longo Borghini

Esperimento riuscito per la prima volta de La Course by Le Tour su un terreno a dir poco impervio. Dopo le tre edizioni sugli Champs Élysées, la prova del Women’s World Tour raddoppia, dividendosi in due giorni e spostandosi nel sud del paese. Se sabato le atlete saranno impegnate nella cronometro, oggi si sono disimpegnate nella Briançon-Izoard di 67.5 km, con l’arrivo posto nel medesimo luogo che verrà poi raggiunto dai colleghi.

A vincere, in maniera netta la prova, è stata Annemiek van Vleuten. L’olandese, terza all’ultimo Giro Rosa, ha attaccato ai meno 4400 metri, involandosi tutta sola. La trentaquattrenne della Orica-Scott conferma di essere la più in palla del gruppo quando la strada sale con pendenze importanti.

Al secondo posto la britannica Lizzie Deignan (Boels-Dolmans), staccata di 42″. Terza l’azzurra Elisa Longo Borghini; la piemontese della Wiggle-High5 si è ben gestita, andando su del suo passo e giungendo all’arrivo a 1’22” dalla vincitrice.

A seguire la statunitense Megan Guarnier (Boels-Dolmans) a 1’27”, l’australiana Shara Gillow (FDJ Nouvelle Aquitanie Futuroscope) a 1’33”, l’australiana Amanda Spratt (Orica-Scott) a 1’40”, la statunitense Lauren Stephens (TIBCO-SVB) a 1’51”, la colombiana Ana Cristina Sanabria (Servetto-Giusta) a 2’24”, la polacca Katarzyna Niewiadoma (WM3 Energie) a 2’52” e la svedese Hanna Nilson (BTC City Ljubljana) a 3’04”.

A seguire la cronaca completa