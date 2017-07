Tour, va via la fuga. Splendida stoccata di Boasson Hagen, Bennati quarto

Fuga in porto nella diciannovesima frazione del Tour de France, disputata tra Embrun e Salon de Provence. Venti corridori vanno in avanscoperta attorno al km 30 e, dopo aver ottenuto un margine massimo di poco superiore ai 10′, si sono giocati il successo. Fra di loro due azzurri, ossia l’aretino Daniele Bennati (Movistar Team) e il vicentino Gianluca Brambilla (Quick Step Floors).

Dopo diversi scatti e controscatti, tuttavia, Jens Keukeleire (Orica-Scott) riesce a portare via un tentativo di nove ai meno 20 km. Con lui Albasini, Arndt, Bakelants, Bennati, Boasson Hagen, Chavanel, De Gendt e Gesbert. Ai meno 10 km i loro inseguitori transitano con 25″ di ritardo, che raddoppiano ai meno 5 km.

Come ampiamente prevedibile, i nove si sfidano continuamente con scatti e controscatti. Sfruttando una rotonda ai meno 3 km, Arndt e Boasson Hagen guadagnano una decina dei metri sul resto degli avversari. E il norvegese, con una splendida e portentosa accelerazione, si leva di ruota il tedesco. Gli altri sette non hanno la forza né l’accordo per collaborare, motivo per cui Boasson Hagen pedala tutto solo verso il meritatissimo successo.

Secondo posto per Nikias Arndt, quindi la volata del gruppetto a 17″ premia Jens Keukeleire su Daniele Bennati e Thomas De Gendt.

Il gruppo è giunto comodamente a circa 11′, dopo una giornata tranquillissima. Chris Froome si presenta al via della cronometro di domani con 23″ su Romain Bardet, 29″ su Rigoberto Urán, 1’36” su Landa e 1’55” su Aru.

A seguire la cronaca completa