La Course, a Marsiglia tutto facile per Van Vleuten. Longo Borghini conferma il terzo posto

Come ampiamente prevedibile, per Annemiek van Vleuten è stato tutto semplice nella cronometro finale de La Course by Le Tour. Partita con 43″ sulla prima rivale, l’olandese della Orica Scott ha sfruttato le sue caratteristiche, tagliando per prima il traguardo posto, così come la partenza, all’interno dello stadio Vélodrome di Marsiglia.

Più accesa la lotta per la seconda posizione. Lizzie Deignan è andata ad andatura ridotta nella fase iniziale, lasciandosi riprendere da Elisa Longo Borghini e Megan Guarnier. Il trio si è spezzato nella salita di Notre Dame de la Garde dove il forcing dell’azzurra ha fatto staccare la statunitense.

Deignan e Longo Borghini si sono così giocate allo sprint la piazza d’onore, conquistata dalla britannica della Boels-Dolmans a 1’52” dalla vincitrice. Terza a 1’53” la piemontese della Wiggle High5.

Quindi quarta Megan Guarnier (Boels-Dolmans) a 3′, Amanda Spratt (Orica Scott) quinta a 3’26”, Shara Gillow (FDJ Nouvelle Aquitanie) sesta a 3’48” e Lauren Stephens (Team TIBCO-SVB) settima a 3’53”.

